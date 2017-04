Vijf Van Echelpoels, veel 'lekkere wijven' en Callboys in het Hollands in 'Tegen de sterren op'

Door: redactie

video Na zijn hitsingle 'Ziet Em Duun' is Jef Van Echelpoel terug in het meervoud! Samen met zijn broer Yves en vier 'lekkere wijven' presenteert hij zijn nieuwe single in 'Tegen de sterren op'.

Een dildo of genotsknots? De Callboys oefenen hun Hollands! De Callboys krijgen een Nederlandse remake en daar moet op geoefend worden. Hoe gaan ze hun 'merchandise' vertalen voor de Nederlandse markt?

Ozark Henry is back... en hij mompelt nog steeds! Ozark Henry is terug. U kent hem nog van zijn grote successen zoals 'This one's for you'. Samen met zijn copycat stelt hij zijn nieuwe cd voor!

Geert Hoste speelt met zichzelf Vorig jaar kondigde hij al zijn afscheid aan maar vanavond doet hij het nog een allerlaatste keer. Dames en heren, dit is Geert Hoste Over & Out!