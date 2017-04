Herbert en Jolien: "Saartje blijft maar sms'en sturen"

Door:

Als er één koppel was dat we na Temptation Island ten dode hadden opgeschreven, dan waren het Herbert en Jolien wel. De twee gingen elk over de schreef en vertrokken in volle ruzie. Intussen zijn ze wel opnieuw bij elkaar, al loopt dat niet altijd even vlot. "Het vertrouwen is er nog niet helemaal. En Saartje blijft maar berichten sturen", klinkt het in Dag Allemaal.

Tijdens de laatste aflevering leek het alsof Herbert en Jolien meteen na Temptation hun relatie voortzetten, maar de twee gingen effectief even uit elkaar. "Ik ben even het huis uit getrokken, Jolien is naar haar mama gegaan, maar we bleven wel moeite doen voor elkaar", vertlet Herbert in Story. "Die weken dat we uit elkaar waren, dat was de hel. Ik huilde haast elke dag", vertelt Jolien daarover.



De laatste aflevering werd gefilmd op Valentijn. "Er zijn sinds die dag nog heel wat stormen gepasseerd. Maar 't gaat nu beter, we zijn echt weer aan het bonden", melden de twee. Vergeving is er, maar ze zijn hun avontuur nog lang niet vergeten. "Ik krijg nog regelmatig een steek van haar", aldus Herbert. En ook Jolien geeft toe dat het vertrouwen nog wat zoek is. "We doen allebei ons best, maar dat vertrouwenmoet weer opgebouwd worden. Dat vraagt tijd. We zijn al een tijdje terug in Vlaanderen, maar doordat de uitzendingen nu pas op tv waren, werd alles opnieuw opgerakeld. De harde woorden, het overspel, mijn tranen..." Lees ook Niels en Rosanna vloggen: "Temptation heeft onze relatie sterker gemaakt. Maar doe er nooit aan mee!"

