Niels en Rosanna vloggen: "Temptation heeft onze relatie sterker gemaakt. Maar doe er nooit aan mee!"

Koen Van De Sype

24/04/17 - 17u58 Bron: YouTube

© YouTube.

video Temptation Island is achter de rug en enkele van de kandidaten proberen nu via sociale media toch nog een beetje in de kijker te blijven lopen. Naast nieuwbakken koppel Ken en Lize en vrijgezel Alex zijn nu ook Rosanna en Niels met een vlog begonnen. En ze hebben meteen goede raad voor hun kijkers.

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

We zagen het al in de laatste aflevering: Niels en Rosanna zijn nog altijd samen. Ondanks zijn faux pas met verleidster Parastoo, bij wie hij op verkenning ging in haar bikinibroekje. En ondanks de wilde nacht van Rosanna met spierbundel Alex, waardoor ze zelfs in het ziekenhuis belandde.

"Het is allemaal niet echt leuk hoe het gegaan is, maar we zijn er wel uitgekomen", steekt Niels  een beetje onwennig van wal in hun eerste filmpje. Rosanna gaat zelfs nog verder: "Het maakt je relatie eigenlijk wel sterker", zegt ze. "Maar het is eigenlijk geen echte relatietest geweest, je wordt tegen elkaar opgezet. Doe er niet aan mee. Nooit doen. Echt niet."



Gemist

Volgens Niels hebben ze elkaar heel erg gemist op het eiland. "Je ziet alleen maar echt slechte beelden van elkaar en je denkt dat je partner je al lang is vergeten. Dat gevoel krijg je echt en dan ga je rare dingen doen. Dat is niet het echte leven. Drank, zon, verleiding. En dan die beelden. Dat maakt het allemaal erg lastig."



Nieuwe start

De twee kondigen een nieuwe start aan "omdat ze nog altijd gek zijn op elkaar". En dat kan je nu dus volgen op hun vlog. "We sporten veel en hebben al heel wat Temptationfeestjes gedaan. Ik ben ook een beetje begonnen met dj'en", aldus Niels. Rosanna heeft naar eigen zeggen ook iets leuks in de pijplijn, maar daar mag ze nog niets over zeggen. Zij wil ook vloggen over voeding en beauty.



Of dat allemaal heel interessant is, kan je hier de komende tijd zelf volgen.