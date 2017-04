Lady Linn doet monden openvallen met prachtige a capella

© VTM.

LIEFDE VOOR MUZIEK Vorige week passeerden een hoop K3-liedjes de revue in Liefde Voor Muziek, maar vanavond stond de muziek van Isabelle A centraal. "Een dikke vette comeback", wensen de andere gasten haar grootmoedig toe. Of dat werkelijkheid zal worden, valt nog even af te wachten, maar aan de eerbetonen van de andere kandidaten zal het alvast niet liggen. Niemand durfde zich aan 'Lekker Beest' te wagen, maar de uiteindelijke keuzes mogen er meer dan zijn.

Isabelle D-Day, zoals Bart Peeters het omschrijft, begint met een lichte kater. De groep heeft gisteren immers een klein feestje op poten gezet, waar Isabelle liet zien dat ze ook een ferm stukje kan dansen. Zelfs de moves van Natalia zijn haar niet vreemd, al verdwijnen die in het niets bij dé partybeweging van Kris Wauters. Het lijkt erop dat het dansfestijn doorging tot in de vroege uurtjes, aan de kleine oogjes van iedereen te zien. En nu weten we ook dat Bart Peeters niet elk moment van de dag een beetje hyperkinetisch is. "Ik ben geen ochtendmens", grommelt hij. Lees ook Preview: Natalia geeft er een lap op met 'How I Danced'

Dat ochtendhumeur blijft echter niet lang hangen. Even later vormt hij een eenmansorkest en brengt samen met Isabelle 'Psycho Killer' ten gehore. De sfeer zit er meteen goed in, en iedereen begint zich duidelijk goed op zijn gemak te voelen bij elkaar. "Ik kan niet wachten op mijn nummers", klinkt het bij Isabelle. "Ik kijk er zo hard naar uit."

Lady Linn, die grif toegeeft dat ze een zware Isabelle A-fan is, mag de spits afbijten. "'Lekker beest' is nog altijd een van mijn favoriete nummers", vertelt ze. "Wij zongen dat vroeger op de speelplaats. De meisjes wouden Isabelle A zijn, en de jongens waren verliefd op haar." Een echte fan, zeg maar. Toch koos ze niet voor de grootste hit, maar voor 'Sarah'. Ze laat daarbij de instrumenten volkomen achterwege en zet een machtige a capellaversie neer. Isabelles ogen zijn nu al vochtig, en de rest is onder de indruk. En wij ook.

Josje moet grote schoenen vullen na 'Sarah'. Ze kende Isabelle eigenlijk niet zo goed, maar schaafde met plezier haar muziekkennis bij. De keuze viel uiteindelijk op 'Ik laat je nooit meer gaan'. Ze trekt haar dijlaarzen nog eens op en smijt zich vervolgens in een stevige beat. De smartlap wordt plotsklaps een partynummer, dat danig in de smaak valt. "Ik wil op optredens ook wel die versie zingen", aldus een lichtelijk jaloerse Isabelle.

Bart gaat voor een 'prachtig nummer tegen discriminatie'. 'Blank of Zwart' deed veel stof opwaaien toen het uitkwam, en optredens van Isabelle werden verstoord door extreemrechtse aanhangers. Bart maakt dat echter helemaal goed met zijn versie: hij herschreef de tekst als een eerbetoon aan de ster van de avond. Isabelle is duidelijk geraakt, en het catchy ritme is enorm aanstekelijk. Een schot in de roos, vindt ook Kris. "Jij hebt de gave om mensen gelukkig te maken", vertelt hij Bart.

Terwijl alle gasten nog onder de indruk zijn van de ontmoeting tussen Isabelle en Michael Jackson (ze liep hem tegen het lijf in Disneyland), kondigt Gers Pardoel zijn nummer aan. Hij geeft meteen toe dat hij niet echt veel in aanraking kwam met Isabelles muziek, dus heeft wat opzoekingswerk moeten verrichten. Hij koos uiteindelijk voor 'Helemaal Alleen'. En doet het naar goede gewoonte helemaal op zijn eigen manier.

Gers wordt gevolgd door Clouseau, die duidelijk niet op voorhand hadden gebeld met Gers Pardoel. "Wij gaan ook 'Helemaal Alleen' brengen", klinkt het ietwat schaapachtig. "Maar wij rappen wel iets minder." Toch geen gemakkelijke opdracht, maar Clouseau zou Clouseau niet zijn als ze het nummer niet tot een goed einde konden brengen. Ze geven er hun typische sound aan (met heel wat Coldplay-invloeden), en ook deze versie is een voltreffer.

Natalia mag het rijtje afsluiten. Ze toverde 'Dansen voor jou' om in een moderne, Engelstalige versie. "Een prachtige melodie, en dat is echt kei-internationaal", klinkt het enthousiast. Haar liefde voor het nummer wordt duidelijk bij de eerste noot, en Natalia moet allerminst onderdoen voor de rest. Ze komt zelfs van het podium af om samen met de anderen een feestje te bouwen. Een dikke knuffel van Isabelle is het resultaat. "Zo wijs!"