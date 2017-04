Nederlandse tv-presentator Chriet Titulaer (73) overleden

Door: redactie

23/04/17 - 23u40 Bron: De Limburger, ANP

De Nederlandse televisiepresentator, wetenschapper en sterrenkundige Chriet Titulaer is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat hebben familieleden deze avond bevestigd aan de Nederlandse krant De Limburger. Titulaer werd vooral bekend als presentator en commentator van historische gebeurtenissen als de maanlanding in 1969 en de lancering van de Spaceshuttle Columbia in 1981.