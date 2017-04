Prestigieuze serie 'Genius' toont het leven van Einstein, een genie met kleine kantjes: bekijk hier gratis de eerste aflevering

Dietert Bernaers

24/04/17 - 09u00

© National Geographic.

video Laat de naam Einstein vallen en de woorden 'relativiteitstheorie' en 'genie' zullen snel volgen. Het beeld dat je er automatisch bij krijgt: warrig haar, uitgestoken tong. Maar een nieuwe tv-reeks laat nu ook 's mans minder ­bekende kantjes zien. Zondagavond ging de reeks in première op National Geographic, maar bij ons kan je de eerste aflevering een week lang gratis bekijken.

Echtgenote Elsa leek weinig problemen te hebben met de buitenechtelijke strapatsen van haar man. "Ze liet hem toe om met andere vrouwen te ­flikflooien, zolang hij maar discreet was en besefte dat zij op de eerste plaats kwam. Eigenlijk is ­Einstein nooit volwassen geworden, en Elsa begreep dat. Ze wist ook waar ze aan begon. Einstein was een rebel die alles verwierp wat bepaalt hoe je moet denken: structuur, militarisme, nationaliteit, religie, en dus ook monogamie." Hun relatie was vanaf het prille begin niet onbesproken want Elsa was een nicht van Einstein. "Ik hou van het idee dat ze eerst neef en nicht waren", zegt Emily Watson die Elsa speelt. "Hun romantische relatie was van korte duur maar ze waren hecht, als tweelingen. Ze zag zichzelf als de behoeder van een genie, dat gaf haar voldoening. Volgens mij was Elsa ook niet zo'n seksueel wezen. Ze wou gewoon Mevrouw Einstein zijn." "Elsa managede zijn carrière", aldus nog Rush. "Dat was het succes van hun platonische relatie. Ze gidste hem: wat hij zei, tegen wie hij sprak. Ze had totaal geen interesse in zijn theorieën, maar ze zorgde er wel voor dat hij ongestoord zijn ding kon doen."

Adoptie

Emily Watson als Elsa Einstein © National Geographic.

Einsteins eerste vrouw was wél geïnteresseerd in zijn theorieën. Sterker nog, Mileva Maric, een ­Servische die hij op de universiteit had leren ­kennen, verdient volgens de makers van de tv-reeks zelfs even veel krediet voor sommige van zijn ontdekkingen als de 'nutty professor' zelf. "Mileva is een feministisch icoon dat verdwenen is in de plooien van de geschiedenis", vertelt Samantha Colley die Einsteins eerste vrouw vertolkt in 'Genius'.



"Hij omschreef haar als zijn rechterhand, en zei dat hij zonder haar niet kon denken. Ze scoorde beter op wiskunde, ze was net zo goed een genie en ze had ook een Einstein kunnen zijn. In zijn brieven aan haar schrijft hij letterlijk over 'ons' werk. Maar ­allicht is haar naam er nooit mee verbonden ­geweest, omdat de naam van een vrouw in die tijd de geloofwaardigheid onderuit kon halen." Dat Einstein het geld verbonden aan de Nobelprijs later aan haar zou schenken, wordt gezien als een bewijs dat Mileva wel degelijk een grote wetenschappelijke bijdrage had geleverd aan het baanbrekende werk van haar man. Na hun scheiding in 1919 bleef Mileva met twee zonen achter. Er was ook nog een dochter, maar haar geschiedenis is volstrekt onduidelijk. Mileva en Einstein kregen haar toen ze nog niet getrouwd waren en stonden haar allicht meteen na de geboorte af voor adoptie.



Niemand die het precies weet, en ook Einstein heeft tijdens zijn leven geen moeite gedaan om haar lot te achterhalen. "Zo was Einstein", concludeert hoofdrolspeler Geoffrey Rush. "Een complex man die nooit diepe connecties met anderen zocht. Hij had vrienden, familie, vrouwen en minna­ressen, maar zij waren niet het belangrijkste. Zijn ideeën wel."



'Genius' begint nu op National Geographic, maar een hele week lang kan je hier de volledige eerste aflevering gratis bekijken.