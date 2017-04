West-Vlaamse piloot uit 'Flying Doctors' crasht met vliegtuigje

Anthony Caere met prins de Merode. © Joost De Bock.

De West-Vlaamse piloot Anthony Caere uit het Eén-programma 'Flying Doctors' is donderdagnamiddag gecrasht met zijn vliegtuigje boven Bulongo. Hij zou ernstig gewond zijn aan het hoofd, maar verkeert gelukkig niet in levensgevaar. Aan boord waren nog twee andere collega's, van wie er een breuken opliep en de derde ongedeerd bleef. Prins Emmanuel De Merode zat niet in het vliegtuig.





Anthony Caere. © Foto Deleu.

The Elite AntiPoaching Units And Combat Trackers zette het verontrustende bericht op haar Facebook. "Graag een bijzonder gebed voor Anthony Caere", klinkt het. Caere staat aan het hoofd van de Air Wing van het Virungapark in Oost-Congo, waarvan prins Emmanuel de Merode directeur is. Caere patrouilleert boven het park om snel te kunnen ingrijpen als parkwachters of dieren gewond raken.



Volgens de officiële website van het nationale park vond het ongeval plaats tijdens een routinevlucht. De drie gewonden krijgen medische verzorging en er wordt alles aan gedaan om ze volledig te laten herstellen. Het Virungapark beschermen is een erg gevaarlijke job. Al meer dan 150 rangers kwamen daarbij inmiddels al om het leven.



Vrolijker nieuws kwam er gisteren op Earth Day uit het park. Voor die gelegenheid postte Emmanuel de Merode een filmpje waarin een trainer warm verbroederde met gorilla's. De prins zelf loopt vandaag mee in de marathon van Londen om 1 miljoen dollar in te zamelen voor de rangers van Virunga en hun familie.