Oeps: twee artiesten kiezen hetzelfde nummer in Liefde Voor Muziek

TK

21/04/17 - 12u50 Bron: VTM

© VTM.

"Het is vandaag niet Isabelle A, niet Isabelle B, niet Isabelle C, maar wel Isabelle D-ay", zo kondigt Bart Peeters de derde aflevering van Liefde Voor Muziek aan. Nu maandag zijn het immers de songs van Isabelle die een compleet nieuw jasje krijgen. En eentje krijgt zelfs heel onverwacht twéé nieuwe jasjes.

Bijna een miljoen kijkers - 997.263 om precies te zijn - werden vorige week verrast door de originele K3-songs in Liefde voor Muziek. Het programma is populair, en dat zal maandag niet anders zijn. Het belooft immers een aflevering te worden met heel wat verrassingen, met onder meer een primeur in de geschiedenis van Liefde voor Muziek.



Voor het eerst bewerkten 2 artiesten zonder elkaars medeweten hetzelfde nummer. Gers Pardoel en Clouseau bewerkten allebei 'Helemaal Alleen' van Isabelle A, en waren stomverbaasd toen ze dat van elkaar te horen kregen. "We wisten het echt niet van elkaar en alles was al voorbereid", klink het bij Kris Wauters. "Maar wij gaan natuurlijk niet rappen." Hoe dezelfde song klinkt als 2 totaal verschillende artiesten er hun tanden inzetten? Dat zullen we maandag pas te weten komen.