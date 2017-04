5 filmtoppers die je dit weekend op tv kan zien

© rv.

Dit weekend is kiezen echt verliezen, want de Vlaamse zenders bieden heel wat moois aan. Van de nieuwste 'Mission Impossible' tot het prachtige 'Life of Pi' tot de scifi-topper 'Source Code', ze overlappen elkaar allemaal. Maak plaats op die digicorder, want hij zal overuren draaien

Mission Impossible: Rogue Nation Je kan veel zeggen over Tom Cruise, maar niet dat hij lui is. Stuntmannen mogen steevast thuisblijven, want Cruise voert altijd zelf zijn stunts uit. In 'Rogue Nation' tilt hij stunts naar een nieuw niveau, en dat in tijden van special effects en CGI. In de openingsscène hangt hij aan de romp van een vliegtuig in volle vlucht. Ronduit indrukwekkend, omdat je weet dat hij écht aan dat vliegtuig bengelt. Bovendien staan alle actiescènes in teken van het verhaal en niet andersom, een verschijnsel dat tegenwoordig steeds schaarser wordt. Niet te missen dus!



Het even efficiënte als destructieve Impossible Mission Force (IMF) van Ethan Hunt (Cruise) wordt door de bureaucraten van Washington, waaronder het hoofd van de CIA, ontbonden. Maar Hunt stelt toch zijn team samen om een schimmige organisatie bekend als "The Syndicate" en diens ongrijpbare leider te vatten.



'Mission Impossible: Rogue Nation', vanavond om 20.30u op VTM.

Unknown Na zijn Oscarnominatie voor 'Schindler's List' verdween Liam Neeson volledig uit de schijnwerpers. In 'Taken' scheerde hij na jaren afwezigheid opnieuw hoge toppen, niet als drama-acteur maar als actieheld. In 'Unknown' gaat Neeson verder op dat elan. Het scenario is gebaseerd op een roman van Didier Van Cauwelaert, een Frans auteur met Belgische achtergrond.



Dr. Martin Harris (Neeson) ontwaakt na een auto-ongeluk in Berlijn om te ontdekken dat zijn vrouw hem niet meer herkent en dat een andere man zijn identiteit heeft overgenomen. Hij wordt genegeerd door ongelovige autoriteiten en opgejaagd door mysterieuze huurmoordenaars. Met hulp uit onverwachte hoek begint hij een avontuur, waarbij hij gaat twijfelen aan zijn geestelijke toestand en zijn echte identiteit.



'Unknown', vanavond om 20.30u op VIER.

Life of Pi Van dit prachtige epos is niets echt. Al wat je op het scherm ziet is opgenomen in een studio met een groen scherm. Alles, tijger incluis, werd nadien met CGI toegevoegd. Regisseur Ang Lee sleepte de Oscar voor Beste Regie in de wacht en de film verzilverde nog drie andere nominaties, waaronder uiteraard die voor Beste Visual Effects.



'Life of Pi' vertelt het verhaal van Piscine Patel, een zestienjarige Indiase jongen wiens vader een dierentuin in India heeft. Wanneer de familie besluit het land te verlaten wordt de hele dierentuin ingescheept. Maar het schip vergaat en de enige overlevenden op de reddingssloep zijn Pi, een hyena, een zebra met een gebroken been, een orang-oetan en een tijger van 200 kilo.



'Life of Pi', vanavond om 20.35u op Q2.

Source Code 'Source Code' is het 'Groundhog Day' van het thrillergenre. Jake Gyllenhaal speelt in een sneltrein van een film een militair die telkens opnieuw moet sterven in een noodlottige treinrit. Hoewel hetzelfde moment telkens wordt herhaald, verveelt de film nooit. Het plot van een film als 'Inception' zat wel ingenieuzer in elkaar.



Colter Stevens (Gyllenhaal) wordt met een schok wakker in een trein op weg naar Chicago. Hoewel de passagiers hem lijken te kennen heeft hij geen idee waar of wie hij is. Het laatste wat hij zich herinnert, is een helikoptermissie in Afghanistan, maar nu zit hij in het lichaam van iemand anders. Voor hij het goed en wel beseft, vernietigt een bomexplosie het complete treinstel en alle passagiers.



'Source Code', vanavond om 21.25u op Eén.