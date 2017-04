Nieuwe Netflix-misdaaddocu is even straf als 'Making a Murderer': de moord op zuster Cathy, de non die te veel wist

© Netflix.

video Wie 'Making a Murderer' geweldig vond, omcirkelt best 19 mei op de kalender, want dan lanceert Netflix een gloednieuwe misdaaddocumentaire. 'The Keepers' behandelt de bijna 50 jaar oude mysterieuze moord op zuster Cathy Cesnik. Omdat de tijd al veel getuigen heeft gekost, opent Netflix de beerput van Baltimore in de jaren '60. Donkere geheimen over een pedofilienetwerk komen aan het licht, dat blijkt uit de veelbelovende trailer.

In 1969 verdween Cathy Cesnik, een 26-jarige non uit Baltimore. Twee maanden later werd haar lichaam gevonden in verre staat van ontbinding. De jonge non was vermoord, maar speurders tasten al bijna vijf decennia in het duister over wie de moord op zijn geweten heeft.