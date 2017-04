Fantasie overbodig! Tv-zender pakt uit met poedelnaakte datingshow

Door: redactie

19/04/17 - 23u58 Bron: Bild

© thinkstock.

Gewoon verdrinken in elkaars ogen om de ware liefde te vinden, is blijkbaar niet meer van deze tijd. Na het Britse 'Naked Attraction' pakt nu ook de Duitse tv-zender RTL2 uit met een datingshow waarbij de kandidaten gewillig helemaal uit de kleren gaan. Alles voor de liefde namelijk.

Borsten. Geslachtsdelen. Niets ontsnapt aan het oog van de camera. Deelnemers zoeken een geschikte partner aan de hand van onbedekte (intieme) lichaamsdelen in de Duitse datingshow 'Naked Attraction - Dating hautnah'.



Zes kandidaten staan poedelnaakt in een glazen box om de man of vrouw van hun dromen aan de haak te slaan.



"Wij laten de deelnemers gewoon daten in omgekeerde volgorde", legt een woordvoerster van de zender uit. "Terwijl een klassieke date met kleren aan gebeurt, zijn onze kandidaten bij een eerste kennismaking helemaal naakt."



Kandidaat Rob (26) zal zijn opwachting maken in de eerste aflevering op 8 mei en heeft geen schroom. "Ik kijk er naar uit om andere mensen zonder enig vooroordeel te leren kennen. Hier verdwijnen de clichés. Je maakt kennis met anderen op een natuurlijke manier", aldus Rob. En dat mag u erg letterlijk nemen.