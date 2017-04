Pommeline reageert op "geflirt" met Karim: "Zo laag, en dat allemaal omdat ik hem geen goeiedag zei"

Door:

Pommeline - die samen is met Merijn - is allerminst blij met de roddels van Karim. © Steven Wolles Photography / PN.

"Merijn, let op je lief, want Pommeline wilde seks met mij op Temptation", dat is wat verleider Karim vandaag verkondigt in TV Familie. En Pommeline zelf is daar allerminst blij mee. "Ik weet niet waar hij dat vandaan haalt. Ik vind dat zo laag en arrogant van hem. En dat allemaal omdat ik hem geen goeiedag zei tijdens het uitgaan."

In TV Familie vertelt Karim dat Pommeline de allerlaatste avond in Thailand toenadering zocht tot hem. "De laatste dag brachten alle vrijgezellen samen door. En die avond zat Pommeline serieus te geilen op mij. Ja, écht! Ze fluisterde me allerlei pikante dingen toe. En ze vroeg me vervolgens: 'Wil je seks met mij?'. Euh, zegt dat niet genoeg over wat voor een meisje die Pommeline is? En m'n klomp brak toen ik daarna hoorde dat ze nu samen is met die Merijn! Komaan, hoe kan je haar nu serieus nemen?"



Een duidelijke waarschuwing naar Merijn toe, en daar is Pommeline zelf allerminst over te spreken. Ze laat weten dat Karim zijn verhaal van A tot Z gelogen is. "Het is waar dat alle vrijgezellen de laatste avond samen doorbrachten, en dat ik toen met Karim op een kamer zat. Maar daar waren nog heel wat andere mensen bij: Danyla, Rowena, Ken, Guiseppe... En vraag het maar aan hen, het enige wat ik daar die avond gedaan heb, is babbelen over Merijn. Ik wist niet of ik hem na Temptation nog zou zien, of er een kans was voor ons... Ik heb eigenlijk alleen maar daarover gepraat."



Dat wordt meteen bevestigd als we verleidster Danyla bellen. "Ik en Rowena waren toen de hele avond bij Pommeline, zelfs toen Karim al weg was. Ik zou niet weten wanneer dat dan gebeurd zou moeten zijn. Het kán gewoonweg niet." Lees ook Wat Saartje nu van Herbert denkt: "Een meedogenloze, arrogante zak"

