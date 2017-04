Annelien Coorevits: "Dat onverwachte kampvuur heeft uren geduurd"

TK

18/04/17 - 07u52 Bron: Story

De laatste aflevering van Temptation Island blijft nog bij heel wat mensen nazinderen, want slechts twee van de vier koppels overleefden de ultieme relatietest. Ook voor presentatrice Annelien Coorevits (30) was het een heel emotioneel seizoen, vertelt ze in Story.

Het negende seizoen van Temptation Island werd aangekondigd als de strafste en heftigste editie ooit, en die hoge verwachtingen werden volledig ingelost. Er werd vreemdgegaan en gelogen tegen de sterren op. Desondanks hebben twee koppels het programma overleefd. De Nederlandse Rosanna reed een scheve schaats met verleider Alex, maar Niels heeft hun relatie nog een kans gegeven. Dat geldt ook voor Jolien en Herbert, die allebei vreemdgingen op het eiland. Lize en Jefferson, en Merijn en Lisa zagen hun relatie wel stranden. Lize verloor haar hart aan verleider Ken, en Merijn vond nieuw liefdesgeluk bij verleidster Pommeline. Presentatrice Annelien Coorevits is alvast opgelucht dat iedereen nu weet hoe de vork in de steel zit. "Het was verdomd moeilijk om al die tijd mijn mond te houden", lacht ze in Story. "Zelfs mijn man Olivier en mijn zussen wisten van niets, ook al probeerden ze de pieren uit mijn neus te halen."



Zwaarste momenten

Ook voor Annelien werd het een heftige reeks. "Een van de zwaarste momenten voor mij was zonder twijfel het ongeplande 'kampvuur' in de damesvilla. Ik moest toen beelden laten zien van een wilde nacht in het mannenresort. Ik had niet verwacht dat zoiets zou gebeuren, maar het is niet meer dan fair dat we dat toonden. Voor de vrouwen was dat wel een enorme confrontatie. Op televisie duurde het maar een paar minuten, maar in werkelijkheid hebben we daar 2,5 uur gezeten. Na elk beeld kwamen er heel veel emoties los, vooral bij Lisa. Ze had het totaal niet zien aankomen en is voor mijn ogen gecrasht. Vreselijk om te zien, ik had zo'n medelijden met haar. Er zelf rustig bij blijven lukte niet altijd, maar dat lijkt me ook logisch. Het zou wel heel onmenselijk zijn als ik geen emoties toon. Ik heb die meisjes meermaals eens goed vastgepakt en getroost. En ik heb daar ook geen spijt van, het voelde gewoon juist aan op dat moment. Ik zeg dan net hetzelfde tegen hen als wat ik tegen een vriendin zou zeggen. Op dat moment val je even uit je rol als presentatrice en word je een van hen. Je bouwt echt wel een band op met die meisjes."



Niet onbesproken

Ook de dames van de koppels bleven dit jaar niet onbesproken. "Als je zulke beelden ziet, dan blijf je er ofwel heel rustig onder, of je begint veel te drinken, met alle gevolgen van dien... Het is wel opvallend dat dit het eerste seizoen is waarin de vrouwen ook iets verkeerds doen. Of ik daar begrip voor heb? Iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken. Welke goede raad ik nog heb voor de koppels? Zo weinig mogelijk lezen wat er allemaal over jou geschreven wordt op sociale media. Commentaren kunnen soms heel hard zijn en dat doet je relatie geen deugd. Geniet gewoon van jullie tweetjes! En voor zij die niet meer samen zijn: dat het misschien beter is zo", besluit Annelien.