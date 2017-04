Zo versierde Jani een rolletje in een pornofilm

kv

16/04/17 - 23u34

© VIER.

video In 'Jani gaat...' verkent Jani Kazaltzis deze week de porno-industrie in Los Angeles. Om het wereldje vanbinnen en vanbuiten te leren kennen, hoort er natuurlijk ook een bezoek aan een pornoset bij. Meer nog: Jani krijgt zelf een rolletje in een pornofilm.