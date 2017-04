Kaat Bollen als experte in pikant seksprogramma waarin stel alles live uitvoert

© Secret Circle.

Vanavond trapt de Vlaamse seksuologe Kaat Bollen in Nederland het nieuwe programma 'Sex College' af. Dat moet dé school worden om van jongens en meisjes 'sexperten' te maken. Dat het er heet zal aan toegaan, verzekert een koppeltje dat een en ander live in de studio zal voordoen.

Na haar pornafilm - de vrouwelijke variant van porno - smijt de Limburgse seksuologe zich nu dus op een pikant, educatief tv-programma. Samen met ex-playmate Zimra Geurts neemt Kaat Bollen (30) de presentatie voor haar rekening. Bollen werkte eerder al in Nederland, onder meer als vaste seksuologe voor het beruchte 'Spuiten en Slikken'.



Nu kan ze haar expertise laten botvieren in 'Sex College'. De sekslessen zijn heel plastisch: alles wordt benoemd én alles wordt in de studio uitgebeeld door een seksstel. Vurig aangemoedigd door het leergierige publiek, dat nadien een soort van 'sexamen' moet afleggen, mannen tegen vrouwen. De winnaars gaan niet alleen met meer kennis van zaken naar huis - dat is toch de bedoeling - maar ook met "spannende sextoys".



De erotische show is niet bij ons te zien, enkel op de Nederlandse zender Secret Circle (bij Ziggo) - ook bekend van 'Hot Summer'. Maar vanaf maandag is de eerste uitzending van 'Sex College' wél te bekijken via hun website. Die raakt als onderwerp manuele seks aan.