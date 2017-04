"Als enkel ouders flaporen weg willen, begin ik er niet aan"

JELLE BRANS

De zwierigste verschijning in de nieuwe reeks 'Topdokters', vanaf dinsdag op VIER, is Nathalie Roche (49), een Nederlandse plastische chirurge die al jaren in het UZ Gent werkt. Haar specialisatie: aangezichtschirurgie bij kinderen. "Wij redden geen levens, maar veranderen ze wel."

In de eerste aflevering zien we u een heel jonge baby opereren met een zwaar vervormd gezichtje door schisis (gespleten lip). Eerlijk: ik heb af en toe moeten wegkijken. Niet alleen omdat het kind er zo vreselijk uitzag, maar ook die hulpeloosheid en stress bij de ouders - het greep recht naar de keel.



"Dit is een emotionele job, ja. Ik begeleid ook veel oncologische patiënten voor aangezichts- of borstreconstructies. Dat kan je soms heel erg pakken, zeker als het om kinderen gaat - ik ben zelf ook moeder. Bij kinderen gaat het voornamelijk om schisis, flaporen of aangeboren moedervlekken. Het is mijn taak om de ouders te begeleiden, om hen een houvast te geven."



