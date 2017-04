Deze 5 films kan je dit paasweekend op tv zien

© rv.

Hoera, verlengd weekend! Dat moet gevierd worden met de films waarmee de Vlaamse zenders ons weer verwennen. Deze week: een film om tranen met tuiten bij te wenen, coole actie en Scarlett Johansson als kindsterretje.

Oz The Great and Powerful Deze prequel van 'The Wizard of Oz' is een festijn van herkenning voor fans van het origineel uit 1939. De film begint in het oude 4:3-formaat in zwart-wit om vervolgens alle registers open te trekken. Regisseur Sam Raimi (The Evil Dead, Spider-Man-trilogie) weet oud en nieuw naadloos aan elkaar te naaien en voegt mooie special effects toe aan een klassiek concept.



Circusartiest Oscar Diggs (James Franco) wordt uit het stoffige stadje Kansas gegooid en besluit het in te ruilen voor het magistrale Land van Oz. Eenmaal aangekomen blijken roem en fortuin voor het rapen te liggen, totdat hij drie heksen ontmoet: Theodora (Mila Kunis), Evanora (Rachel Weiz) en Glinda (Michelle Williams). Zij zijn er niet van overtuigd dat Oscar de geweldige tovenaar is die hij beweert te zijn.



'Oz The Great and Powerful', vanavond om 20.30u op VIER.

The Horse Whisperer Wie had ooit gedacht dat het meisje naast Robert Redford een van de grootste actrices van haar generatie zou worden. De toen 14-jarige Scarlett Johansson legt in 'The Horse Whisperer' de basis van haar carrière om daarna met het wondermooie 'Lost in Translation' volledig door te breken. Redford nam zelf de regie op zich en bokste een mooi drama in elkaar dat een inslaand succes werd.



Een paardrijdend tienermeisje wordt geschept door een truck. Om zowel de gewonde dochter als het gewonde paard te genezen, neemt haar moeder haar mee naar Montana om daar met behulp van een 'paardenfluisteraar' het paard te laten genezen. De moeder wordt verliefd op de fluisteraar.



'The Horse Whisperer', vanavond om 20.30u op VIJF.

Iron Man 2 Onze favoriete superheld is weer op tv in dit topvervolg op 'Iron Man'. Opnieuw kroop regisseur Jon Favreau, ondertussen bekender door 'The Jungle Book', in de regiestoel. Het levert een heerlijke actiefilm op met nog heerlijkere oneliners van Robert Downey Jr. En dan hebben we het nog niet eens gehad over slechterik Mickey Rourke. Genieten!



Miljardair, uitvinder en filantroop Tony Stark (Downey Jr.), wordt zes maanden nadat hij als 'Iron Man' uit de kast is gekomen, gedwongen zijn krachten opnieuw te gebruiken. Nu de wereld weet dat Tony 'Iron Man' is, wordt hij door zowel de pers als de regering onder druk gezet om zijn uitvinding en technologie te delen met het Amerikaanse leger. Maar dat ziet hij niet zitten omdat hij bang is dat het in de verkeerde handen terecht zal komen. En dan laat de uiterst gevaarlijke Rus Ivan Vanko a.k.a. 'Whiplash' (Rourke) van zich laat horen.



'Iron Man 2', vanavond om 20.35u op Q2.

Miami Vice Als er een film van Michael Mann op tv is, kijken wij sowieso. De regisseur van 'Heat' en 'Collateral' goot de gelijknamige tv-serie in een film. Colin Farrell is Don 'Sonny' Johnson van dienst en Jamie Foxx speelt sidekick Rico. De film is wat minder vrijblijvend dan de serie en zoals altijd besteedt Mann veel aandacht aan stijl. Alleen al voor de gelikte stijl van deze meesterregisseur zou je 'Miami Vice' moeten zien.



Miami Vice detectives Sonny Crockett en Ricardo Tubbs krijgen de opdracht undercover te gaan, om drie aan elkaar gerelateerde moorden op te lossen. Hiervoor moeten ze zich voordoen als drugtransporteurs die zendingen Florida binnenloodsen. Sonny krijgt een affaire met Isabella, de vrouw van één van de drugsdealers.



'Miami Vice', vanavond om 20.40u op CAZ.