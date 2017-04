avh

14/04/17 - 22u56

© VTM.

video De dertienjarige Abobaker 'Abu' Rahman vluchtte voor het oorlogsgeweld in Afghanistan en vanavond stond hij voor de jury van 'The Voice Kids'. Hij blies Josje, Sean en Laura van hun stoel met zijn versie van 'My Heart Will Go On' van Céline Dion. "Voor alle vluchtelingen die een beter leven zoeken in een ander land", zei Abu. Wie houdt deze jongen van de eindoverwinning?