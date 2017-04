Saga rond lesbische Mayra in 'Thuis' bereikt hoogtepunt

Annelies Roebben

14/04/17 - 20u38

(SPOILER ALERT) Het parcours van Mayra - de bitch van dienst in 'Thuis' dezer dagen - is op z'n zachtst gezegd verrassend. Het beroert de 1,3 miljoen fans van de Eén-soap intussen al weken. Vanavond heeft de saga rond de lesbische vriendin van dokter Ann haar hoogtepunt bereikt: Mayra blijkt zwanger van de Poolse loodgieter Waldek.

Het was - tot voor een paar weken - eindelijk wat rustig voor Mayra. Ze leek gelukkig bij dokter Ann (Monika Van Lierde) en hun dochtertje Sandrine na een eerder woelig parcours, toen ze al eens zwanger bleek na een verkrachting maar dat kindje uiteindelijk verloor. In soapland kon zoiets echter niet lang blijven duren. Eerst randde Mayra de oppas Jessica aan, en nu is ze verwikkeld in een vechtscheiding met dokter Ann. Inzet: hun dochtertje.



En vorige week dan! Geschokte kijkers kregen te zien hoe Mayra zich vergreep aan een dronken Waldek (Bart Van Avermaet), en vanavond volgde dan de grootste schok van allemaal: Mayra blijkt zwanger. Het regende dan ook reacties op sociale media.



"Ik schrok zelf ook best wel toen ik het scenario las", bekent actrice Muriel Bats (49), die Mayra speelt.