Pommeline uit de kleren voor reclamecampagne

14/04/17 - 08u52

Het ijzer smeden als het heet is, zo luidt het motto van Pommeline. Nu de laatste aflevering van Temptation Island erop zit, blijft ze niet bij de pakken zitten. De blondine haalde een modellenjob voor de online banners van StarCasino binnen.

Verleidster Pommeline trok met haar 400cc aan humor naar Thailand om het kot af te breken, maar ze hield er heel wat aan over. Eerst en vooral een relatie met de Nederlandse Merijn, maar ze verdient ook een aardig centje bij door feestjes met andere Temptation-sterren af te schuimen. Nu heeft ze ook een modellenjob voor haar eerste reclamecampagne gescoord, in een rode bikini siert ze de banners van StarCasino.



Dat StarCasino een voorkeur voor rondborstige blondines heeft is duidelijk. Lesley-Ann Poppe ging Pommeline namelijk voor.