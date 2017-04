VIER en VDAB brengen sollicitatiegesprek naar uw tv-scherm

MVDC

13/04/17 - 15u02 Bron: Belga

video Op VIER is vanaf volgende week het nieuwe programma 'De sollicitatie' te zien. Via verborgen camera's werpen kijkers een blik op hoe werkzoekenden het ervan afbrengen in selectiegesprekken. In elke aflevering selecteren twee bedrijven een nieuwe medewerker uit acht kandidaten. Het programma kreeg de steun van arbeidsbemiddelaar VDAB, die de vacatures publiceerde en de geschikte cv's anoniem doorstuurde naar de werkgevers.