Deze VTM-reeks laat je letterlijk tot in de couveuse meekijken

13/04/17 - 14u50 Bron: VTM

Van de fertiliteitsarts, over de gynaecoloog tot de verpleegsters en vroedvrouwen. De VTM-reportagereeks 'Echte Mensen: Nieuw Leven' brengt de vele verschillende mensen die nieuw leven helpen creëren in beeld. Zeven weken volgen camera's alle facetten van hun werk en dat geeft een unieke inkijk in de wereld van zwangerschap en geboorte.

Je maakt deel uit van één van de ingrijpendste momenten in iemands leven. Het is een voorrecht om dat vertrouwen te krijgen Vroedvrouw Anneleen - AZ Sint-Jan Oostende Niet alleen erg emotionele, maar ook hoogtechnologische verhalen, steeds gebracht vanuit het standpunt van de zorgverleners zelf. De camera gaat mee in de ziekenhuis- en (onderwater)bevallingskamers, operatiekwartieren en ambulances van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, het AZ Sint-Jan in Oostende en vroedvrouwenpraktijk La Madrugada in Antwerpen.



Erg bijzonder: speciaal voor de reeks werden 3D-geprinte camerabehuizingen ontworpen. Hierdoor kun de kijker letterlijk tot in de couveuses meekijken. Een verhelderend en vaak ook vertederend beeld.





