Single, 65-plus en een man? Dan is Hotel Römantiek naar jou op zoek

Met gemiddeld 609.013 kijkers per aflevering was het eerste seizoen van Hotel Römantiek een schot in de roos. Goed nieuws voor de liefhebbers: vorige maand kondigde zender Vier een tweede seizoen aan en vandaag werd een oproep voor nieuwe kandidaten gelanceerd. Ben jij vrijgezel, 65-plus, een man én op zoek naar een nieuwe liefde? Dan kun je je nu kans wagen.