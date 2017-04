Politie onderzoekt testrit nieuwe BMW Michel Van den Brande

Door: redactie

13/04/17 - 03u00 Bron: eigen berichtgeving

© screenshot.

video De politie zegt dat ze niet anders kan dan onderzoeken of Michel Van den Brande en een medewerker overtredingen begingen toen ze in 'The Sky is the Limit' van dinsdagagvond z'n nieuwe BMW X6 M met 576 pk testten op de openbare weg.

Megaveel lawaai «Een maat had me verwittigd dat ze me met die beelden misschien zouden proberen te pakken. Maar hoe gaat de politie bewijzen dat we daar te snel reden? Ik schat dat we misschien 60 km/u haalden. Het waren korte stukjes, waardoor we voortdurend moesten optrekken. Ik denk dat de mensen zich ook miskijken op de snelheid door mijn speciale uitlaten. Die maken megaveel lawaai. Maar hebben die dwaze flikken eigenlijk tijd voor zo'n gezever? Zouden ze niet beter de paljassen pakken die met 100 km/u op het linkervak blijven rijden? Ik ben dat beu. Voortaan haal ik hen rechts in!»