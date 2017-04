"Die seks hadden ze wel anders in beeld mogen brengen, maar verder geen spijt van Temptation Island"

Annelies Roebben

© Jan Aelberts.

Als we in termen van winnaars en verliezers spreken over Temptation Island dan hebben Ken (24) en Lize (23) de jackpot gewonnen. Voor haar was het liefde op het eerste gezicht, dat wil ze nu wel toegeven. Bij hem duurde het ietsje langer. Van niks hebben ze spijt. Zelfs niet van die memorabele seksscène. "Al hadden ze die wel anders in beeld mogen brengen. Nu is het 'tak, tak, tak' en gedaan."

Smoorverliefd zijn ze, dat zie je zo. En dan kan je de hele wereld aan. Wat ook de buitenwereld over hen te vertellen heeft. «Wat mensen toch allemaal niet over ons verzinnen.», zegt Lize. «Dat we samenwonen: klopt niet. Dat we een kind hebben: waar halen ze het (lacht). Echt, ik krijg nog steeds felicitaties doorgestuurd.»





Voor jullie leek het meer een datingprogramma dan Temptation Island. Lize, hij bleef natuurlijk wel één van de verleiders. Hoe wist je dat je hem kon vertrouwen?

Lize: «Ik heb het daar echt heel erg moeilijk mee gehad. Maar op de duur voelde ik het, dat hij het meende. En ik wou hem toen echt zo graag kussen. Maar ik heb het toch nog niet gedaan. Ik wilde niks overhaasten opdat Ken geen fout beeld van mij zou krijgen.»

Ken: «Voor mij was het ook wat zoeken. Wil ze gewoon wraak op haar vriendje of voelt ze echt iets voor me?»



