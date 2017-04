Temptation Lisa: "Ik word dagelijks uitgescholden voor hoer of slet"

SVM

Zich als een engeltje gedragen voor de camera, maar toch beginnen flirten van zodra ze dacht dat ze niet gefilmd werd? Lisa hield er al snel het weinig fraaie adjectief 'sneaky' aan over. In een interview voor Vrouw.nl vertelt de Nederlandse nu over de impact die het hele Temptation-avontuur op haar leven gehad heeft.

"Ik was heus niet de enige die met de camera's bezig was", klinkt het. "Je wordt immers 24 uur op 24 gevolgd en hebt geen moment voor jezelf. Het verschil is dat die scènes bij mij uitgelicht werden."



Een doelbewuste zet van de programmamakers dus. "Omdat ik verder niets deed, moesten ze het spannend maken. En van zodra je imago bepaald is, worden alle beelden zo gemanipuleerd dat het in die lijn past. Merijn lijkt nu een engel, maar hij is degene die vreemdgegaan is. Dat vergeten mensen."



"Facebook staat vol scheldtirades"

Op sociale media krijgt Lisa het nu bijzonder hard te verduren. "Al die jonge meiden die mijn Facebook- en Instagrampagina's volschrijven met scheldtirades, dat vind ik heel moeilijk. En dat terwijl ze me enkel kennen van televisie, of van hoe ik daar neergezet ben tenminste. Ik word er dagelijks uitgescholden voor 'hoer' of 'slet'."



Ook tijdens alledaagse dingen als boodschappen doen blijft ze niet gespaard. 'He, daar heb je sneaky Lisa', klinkt het dan vaak. "Dat is best heftig. Toen recent ook mijn ouders het hard te verduren kregen, vond ik de grens echt overschreden. Ik had niet verwacht dat het zo erg ging zijn omdat de hype vorig jaar minder extreem was."