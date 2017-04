Christoff vs Christoff: "Ik zie je bij de advocaat"

Door: redactie

Tête-à-tête

Gunter Lamoot presenteert binnenkort samen met Guga Baúl op VTM de nieuwe quiz 'Kan u de vraag nog eens herhalen?'. Maar voor het zover is, laat 'Tegen De Sterren Op' hem nog even tot rust komen bij zijn eigen spiegelbeeld. Komt de kijker in deze 'Tête-à-tête' tussen Gunter en Gunter (Guga Baúl) te weten wat Lamoot echt van zijn medepresentator vindt?