"Hij heeft wél seks met haar gehad": de laatste lijken vallen uit de Temptation-kast

TEMPTATION Of het nu van opluchting of teleurstelling was: Vlaanderen heeft vanavond een zucht geslaakt. Temptation zit erop, en wat een seizoen is het geweest. "Dit wordt de heftigste Temptation ooit", voorspelde Ken de eerste aflevering, en de verleider bleek meer dan gelijk te hebben. Van lesbische kussen tot stiekem badkamergestoei: geen enkele deelnemer kwam onschuldig uit de strijd, maar dat wil niet zeggen dat het voor alle koppels over and uit was. Wie overleefde uiteindelijk Temptation Island?

Op de tonen van Weak van AJR - een toepasselijkere keuze was haast niet mogelijk, hoedje af voor de programmamakers - wordt er nog eens teruggeblikt op de opmerkelijkste Temptationmomenten. En dat zijn er veel: de zwembadscènes, de uitspattingen van Niels en Parastoo, de slaapkamer van Ken en Lize... Op het einde van de vorige aflevering stond letterlijk geen enkel koppel meer overeind. En dat terwijl ze allemaal met veel moed aan het spel begonnen. "We wisten wel zeker dat we het aankonden, we dachten dat er geen verleiding was", aldus Rosanna. Mispoes dus, en dat gold voor alle deelnemers. Lees ook Temptation Ashley gaat helemaal de mist in op tv: "Was die kip zwanger?"

Lisa en Merijn

Merijn had iets te bewijzen aan het begin van Temptation. Hij had zijn vriendin immers al eens iets 'geflikt', waardoor Lisa hem niet echt meer vertrouwde. De twee hielden het het langst uit op het eiland, en overleefden twee kampvuren zonder erge beelden. Tot Merijn zag dat Lisa niet altijd even braaf bleef als ze dacht dat de camera's niet draaiden, en hij zich zonder pardon in de armen van Pommeline stortte. Ook al was die met haar blonde haren en 'afwezige kont' helemaal zijn type niet. Aan het eind leek de relatie tussen de twee voorgoed voorbij.



En de ietwat gênante ontmoeting tussen de twee liegt er niet om: dat is nog steeds zo. De twee weten niet goed wat zeggen, tot Lisa met gekruiste armen peilt naar zijn relatie met Pommeline. "We zien elkaar nog steeds, en dat gaat allemaal goed", antwoordt Merijn. De 'mooi zo' die Lisa als antwoord geeft, lijkt niet helemaal gemeend. null null

© Steven Wolles. © Steven Wolles. Wat heel wat mensen al vermoedden, blijkt dus ook waar te zijn: op Temptation ruilde Merijn zijn vriendin in voor verleidster Pommeline. De twee hebben een relatie, en hebben intussen zelfs al een eerste fotoshoot achter de rug met fotograaf Steven Wolles. De gevoelens speelden al vanaf het begin mee, meldt hij. "Ik wist al snel dat het supergevaarlijk was en dat er veel meer inzat, maar ik dacht 'ik heb een relatie'." Zijn engelengedrag sneuvelde echter al snel, met de intussen beruchte middelvinger-met-Pommeline-op-schoot tot gevolg. "Wraak was het niet, maar het was wel naar haar gericht, omdat ik me gedraagde en zij niet", klinkt het zonder een spatje ironie.



Zo goed heeft hij zich echter ook niet gedragen. Dat Merijn en Pommeline geen seks hebben gehad op het eiland, zoals hij staalhard bleef beweren, blijkt nu onzin te zijn. "Hij zat gewoon weer in mijn gezicht te liegen", vertelt Lisa. Op het kampvuur liet ze de zaak zo, maar nu confronteert ze haar ex er toch mee. "Ja weet je, jij zei niets op dat kampvuur", stamelt hij een flauw excuus. "Dus ik wist niet waarom ik dan eerlijk moest zijn." Lisa heeft duidelijk genoeg van zijn excuses en geeft hem de raad om nu wel eerlijk te zijn tegen Pommeline. "Het is een goed meisje", vindt ze. Spijt heeft ze trouwens niet. "Ik heb gedaan wat ik zelf wilde doen." Een nieuwe relatie zit er echter niet meteen in. "Maar ik ben er sterker uitgekomen." null null

En Pommeline? Die is intussen dolgelukkig met Merijn, en vierde haar tattookunsten al op hem bot. Ze hebben zelfs matching brillen, ook al wordt er heel wat gependeld tussen België en Nederland. "Ik heb hem al elk weekend gezien sinds Temptation", klinkt het smoorverliefd. Zo verliefd dat ze de eerste letter van zijn naam al op haar arm liet tatoeëren. Als ze daar maar geen spijt van krijgt. null null

Jolien en Herbert

De zesjarige relatie tussen Herbert en Jolien leek in het begin de meest stabiele en gevestigde van allemaal, maar na het gemeenschappelijke kampvuur schoof Herbert zijn vriendin zonder pardon aan de kant omdat ze met verleider Karim (en twee vrouwen) had gekust. Dat hij een Magic Mike-show opvoerde voor verleidster Saartje en uiteindelijk ook seks met haar had, vond hij dan weer aanvaardbaar. "Je weet hoe ik ben", klonk het sans schuldgevoel. "Ik ben een wraaknemer." Zelfs de presentatoren leken opgelucht toen de man wegliep, ook al liep Jolien smekend achter hem aan. Geen prettig einde, maar beter zo, vond kijkend Vlaanderen. null null

Jolien begrijpt intussen nog steeds niet goed waarom Herbert voor Saartje koos. "Herbert valt totaal niet op meisjes met een grote mond", weet ze. "Meer op gesloten meisjes zoals ik." Zo gesloten vonden wij haar echter ook niet, zeker niet als het op de andere dames aankwam. Zelf vond ze haar misstapjes vooral 'naïef'.



Ondanks die naïviteit wist Jolien echter haar slag thuis te halen, want de twee zijn intussen toch nog een koppel. "Er zijn dingen gebeurd die niet mochten gebeurd zijn", vat ze het met een understatement samen. Ze heeft enorm veel spijt, want blijkbaar heeft ze Herbert dan toch bedrogen met Karim. En gek genoeg lijkt dat de boel gered te hebben, want dan pas wist Herbert 'hoe die pijn voelde'. "Het is iets dat ik nooit meer wil meemaken", stelt hij. En zo wist dit koppel Temptation, ondanks alle problemen, toch te overleven. Iets met wonderen en wereld zeker? null null

Rosanna en Niels

Ook bij Rosanna en Niels was er meer Temptation aanwezig dan verwacht op de eilanden, meer bepaald in de vorm van Alex ('ik ga vieze dingen doen met je meisje') en Parastoo. Je kan discussiëren over wie nu de schuldige was en wie de ergste misstap beging, maar uiteindelijk gingen ze allebei over de schreef. Hun laatste kampvuur begon optimistisch, maar verzuurde al snel toen Rosanna toegaf dat ze seks had gehad met Alex. En Niels, die vond het dan plots heel jammer dat hij zich toch nog had ingehouden.



"Een beetje dubbel", omschrijft een eufemistische Rosanna nu dat kampvuur. Ze heeft erg veel spijt van haar flirt met Alex. En spijt komt niet altijd te laat, want ook dit koppel heeft besloten om hun liefde een nieuwe kans te geven. "Met veel ups en downs, en ruzies", meldt Niels. Concrete toekomstplannen zijn er niet, maar ze willen er wel wat van maken. "Niels is de persoon waarmee ik oud wil worden", stelt Rosanna zelfverzekerd. Niels is iets minder zeker. "Het zal tijd vragen." Maar voorlopig zien ze er toch gelukkig uit, en we zijn er zeker van dat ze eventuele frustraties samen in de fitness zullen wegsporten. null null

Lize en Jefferson

"Ik ga eerlijk zijn", begint Lize haar relaas. "Toen ik alle mannen zag toekomen op de boot, sprak Ken mij toen al het meeste aan." Zijn liefde voor muziek resoneerde hevig bij Lize, en al snel was er sprake van gevoelens. Ze hield nog een dikke week de boot af, maar belandde uiteindelijk toch in de armen - en het bed - van Ken. Van het koppel, dat aan Temptation begon omdat Jefferson zich moest bewijzen, bleef op het einde niet veel over.



Tussen Ken en Lize bleef daarentegen heel wat over. De geschiedenis van Merijn en Lisa herhaalt zich bijna volledig, inclusief pijnlijke sfeer. Al is het hier Lize die een nieuwe liefde vond op Temptation. "Hoe is het met meneer?", peilt Jefferson. En de gelukzalige glimlach van Lize spreekt dan boekdelen. "Zolang je maar gelukkig bent zeker?", aldus een grootmoedige Jeffie. Temptation lijkt intussen steeds minder op een relatietest en meer op een uitwisselingsprogramma.



null null

Lize heeft het intussen nog steeds over respect, en het gebrek daaraan bij Jefferson. Hij mocht haar dan niet bedrogen hebben, maar hoe hij zich gedroeg, zei voor haar al genoeg. Dat zij intussen netjes in de val van verleider Ken stapte, zijn details. Sexy details wel, want Lize was de enige die uiteindelijk seks had voor de camera. "Ik lag al een uur naast hem met twijfels, maar dan had ik zoiets van 'fuck it'", legt ze uit. En dat deed ze dan ook, zonder spijt. null null

Ook Jefferson heeft geen spijt van zijn deelname. "Ik heb antwoorden gekregen over ons en over u", klinkt het. Hij kreeg die vooral tijdens het laatste kampvuur. "Ik wou haar eigenlijk helemaal niet zien." Voor Lize is die kous echter al lang af. "Ik beslis niet op wie ik verliefd word en op welk moment. Ik kon dat niet tegenhouden."



De twee gaan uiteindelijk semivriendelijk uit elkaar. Jefferson is single, Lize heeft Ken. "Ik mis het wel om zo'n band te hebben met iemand", besluit Jeffie. "Maar als ik dan terugdenk aan Temptation, is dat snel over." null null