Liefde voor Muziek stoot Ed Sheeran van zijn troon

'Liefde Voor Muziek' heeft zijn start niet gemist. Gisteren belandden maar liefst vijf liedjes uit het programma in de top-6 van iTunes. Vanaf vandaag zullen de songs ook te horen zijn op de radio en weldra zal het nieuwe platen régenen. "De impact is enorm", klinkt het. "Nu al worden artiesten gevraagd om hun liedjes ook op andere tv-zenders te komen brengen."

De topartiesten doen hun job. Liefst 747.000 mensen keken maandag naar de eerste aflevering van 'Liefde Voor Muziek', waarin artiesten de songs van Natalia onder handen namen. En blijkbaar deden veel kijkers dat met iTunes binnen handbereik. Meteen na de uitzending kegelden Clouseau en Gers Pardoel de ongenaakbare Ed Sheeran van de eerste plaats in de singleverkoop.Gisteren vonden met Isabelle A, Lady Linn en Natalia liefst vijf artiesten uit het programma een plaats in de top-6. Josje moest tevreden zijn met een 28ste plaats. Van Bart Peeters verrassend genoeg geen spoor. "Heel frustrerend", aldus broer en manager Stijn. "Blijkbaar was er een probleem met iTunes. Intussen is er wel een link en is het nummer eindelijk beschikbaar."



Te schoon

De kans is dus groot dat straks liefst zes nummers van Natalia in de top-10 prijken, plus de zangeres zelf met haar versie van 'Who's Lovin' You'. Met zelfs de originele versies van 'I Want You Back' en 'I've Only Begun to Fight' opnieuw in de top-100 van bestverkochte singles, kwamen uit haar kamp meteen signalen dat een album niet lang op zich zou laten wachten. De sector stond er met open mond naar te kijken. "We hadden wel wat reacties verwacht, maar dat het zo hard zou gaan, had niemand durven te hopen", klonk het bij de platenhuizen. Concurrerende programmamakers schoten meteen een versnelling hoger. "Concreet kunnen we niets verklappen. Maar wat Clouseau gisteren bracht, willen we weldra ook in een programma op onze zender. Dat is gewoon 'te schoon' om niets mee te doen."



