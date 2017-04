Harry en Olga hebben grootse plannen voor de toekomst

Door: Jolien Boeckx

Harry (54) en Olga (34) uit 'The Sky is the Limit' hebben geweldig nieuws. De twee zijn volop aan het proberen om hun kinderwens in vervulling te brengen.

Het gaat goed met Harry en Olga, het flamboyante koppel dat sinds 2014 met 'The Sky is the Limit' kijkend Vlaanderen liet meegenieten van hun flamboyante levensstijl. De twee leven sinds anderhalf jaar minder in de schijnwerpers, maar ze zijn gelukkiger dan ooit. "We zijn heel druk bezig geweest met onze zaak Euro-Art (een bedrijf in schilderijen en kaders, red.). 2017 is tot nu toe al een heel goed jaar geweest", vertelt Harry.



Bovendien is zijn zaak ook volledig uit de rode cijfers. "Het gaat echt heel goed met ons, zowel professioneel als privé. We reizen veel en we gaan ook nog geregeld naar feestjes, dus we zijn niet volledig uit de aandacht verdwenen. Maar we zijn wel selectief geworden. Bovendien zijn we nu ook gewoon eens graag thuis. Ik verzorg mijn gazon, want dat moet er altijd pico bello bijliggen, uiteraard. Een mooie tuin, het zonnetje en wij tweetjes: meer moet dat niet zijn."



