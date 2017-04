Natascha zat 7 jaar in cel en werd zwanger van cipier: "Band met kinderen is weg"

Door: redactie

video Vanavond volgt Cathérine Moerkerke ex-gedetineerden in een nieuwe aflevering van Moerkerke en de Vrouwen. Hun leven is voor een lange of kortere tijd op pauze gezet. Nu zijn ze weer vrij, en hopelijk blijft dat zo. Maar de draad van het gewone leven weer oppikken na het gevangenisleven, blijkt een zware strijd.

Cathérine ontmoet onder andere Natascha die 7 jaar in de cel gezeten heeft op de Seychellen. Daar werd ze betrapt op heroïnesmokkel. Luk Alloo zocht haar twee jaar geleden al op in 'Alloo in de Buitenlandse Gevangenis'.



Omdat ze zwanger raakte van een cipier, werd ze uit de gevangenis ontslagen. Op 31 december stond ze zonder bagage en op teenslippers terug op Zaventem. Na 7 jaar zag ze haar kinderen terug, maar die zijn ondertussen al 12, 15 en 20 jaar en hebben al die jaren hun moeder moeten missen. "De band is er gewoon niet meer, maar dat komt wel terug met de tijd", vertelt Natascha.

Drugszaak Kelly heeft een hels jaar achter de rug, nadat ze verwikkeld geraakt in een drugszaak door haar man. Ze is twee keer opgepakt, en het voorbije jaar zat ze meer in de gevangenis dan thuis bij haar zoontje. Haar man zit nog altijd achter de tralies.



Op de dag van haar tweede aanhouding, is ze bevallen van een tweeling, een enorm traumatische ervaring. Ondertussen hebben de schulden zich opgestapeld, en nu wacht ze in spanning op de uitspraak van haar proces. Krijgt ze nog een kans en zal ze haar leven met drie kinderen opnieuw kunnen opbouwen of wordt ze veroordeeld en vliegt ze opnieuw in de gevangenis?

Moord op rivale Yolande werd twee keer veroordeeld voor moord op een liefdesrivale, maar de tweede keer in beroep bleken er niet genoeg bewijzen. Ze kwam vrij. Nu start ze samen met haar nieuwe vriend een zaak, het begin van een nieuw leven. Maar Yolande haar vriend zit ook in de gevangenis, hij staat op gedeeltelijke vrijlating. Met haar kinderen wil ze geen contact meer, er is teveel gebeurd. Ze hebben de schadeberichten geloofd boven hun eigen moeder.



De drie vrouwen zetten weer kleine stapjes in het 'gewone' leven, de één doet al meer moeite dan de ander. Maar of ze er in gaan slagen om het criminele milieu achter zich te laten, met een schuldenberg en moeilijke familierelaties, is nog maar de vraag. Hoe hard moeten ze vechten? En dragen ze de stempel van ex-gedetineerde voor altijd met zich mee?



