Kobe Ilsen waagt zich aan gigantische 'Vulkaan van Balen'

11/04/17 - 17u36 Bron: Eén

In de tweede aflevering van 'Over eten' zal Kobe Ilsen proberen om de gigantische 'Vulkaan van Balen' op te peuzelen. Een opdracht die aartsmoeilijk, zo niet ondoenbaar is. Presteert Kobe het onmogelijke?