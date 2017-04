Michel Van den Brande haalt uit naar 'The sky is the limit'-collega: "Die dikke nek met haar worsten"

kv

11/04/17 - 16u40

© VIER.

Michel Van den Brande, die in heel Vlaanderen bekendheid verwierf dankzij zijn deelname aan 'The Sky is the Limit', stelt voor een eventueel volgend seizoen zijn eisen bij de programmamakers: "als die dikke nek met haar worsten" weer meedoet, hoeft het voor hem niet meer. Dat schrijft de boze stellingbouwer vandaag op Facebook.