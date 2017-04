Temptation Ashley gaat helemaal de mist in op tv: "Was die kip zwanger?"

Koen Van De Sype

11/04/17 - 15u18 Bron: Facebook

video Verleidster Ashley uit Temptation Island heeft een opmerkelijke passage gemaakt op de Nederlandse televisie. En daarbij kwam ze heel 'blond' uit de hoek.

Ashley was te gast in het programma 'Dutch Ridiculousness' op MTV, waarbij bekende en minder bekende Nederlanders en Vlamingen filmpjes te zien krijgen en er commentaar op moeten geven. Ashley kreeg een filmpje voorgeschoteld waarop een gebraden kip te zien was en waaruit met een tangetje een kleinere kip werd getrokken. Wat de blondine de verbaasde reactie: "Was die kip zwanger?" ontlokte.



De presentator schiet meteen te hulp met een basiscursus biologie en legt haar uit dat kippen eieren leggen, geen volgroeide kippen. Waarop de andere gasten en het publiek - natuurlijk - niet meer bijkomen.