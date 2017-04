Jefferson: "Mijn mama vond mij een watje op Temptation"

© Jan Aelberts.

Welke koppels Temptation overleefd hebben, dat moet nog blijken uit de aflevering van morgen. Maar dat Jefferson en Lize nog samen zijn, dat betwijfelen wij sterk. Het laatste kampvuur draaide immers allerminst goed uit voor de twee. "We hebben allebei fouten gemaakt. Zij niet meer dan ik", vertelt Jefferson in Dag Allemaal.

"Lize heeft mij diep gekwetst", vertelt Jefferson. "Maar ik haat haar niet. Dat kan ik niet, zo werd ik niet opgevoed. Meer nog: ik wens haar alle geluk toe. En ik hoop dat ze na dit avontuur ook wat heeft geleerd over zichzelf, haar kleine kantjes ontdekt en daaraan werkt."



Erg grootmoedig van hem, maar zo is hij nu eenmaal opgevoed, klinkt het. "Bij ons thuis hechten we veel belang aan familie en eerlijkheid." En zijn mama liet zo eerlijk blijken dat ze niet helemaal blij was met zijn deelname aan Temptation. "Ze vroeg zich af of dat écht nodig was. Toen ik thuiskwam, zei ze: 'Wel, nu heb je de antwoorden wat Lize betreft.' In 't begin keek m'n moeder zelfs mee naar 'Temptation'."



Tranen en tattoo's

Daar is ze echter snel mee gestopt, en niet om de reden dat je zou denken. "Vanwege het kampvuur, waar ik tranen in m'n ogen kreeg. Dat ik publiekelijk een traan liet om Lize, maakte haar kwaad. Ze vond dat ik me als een watje had gedragen. In onze familie zeggen ze altijd dat je je verdriet nooit mag tonen. En normaal hou ik mijn tranen ook enkel voor m'n familie."



Hij heeft wel goede vrienden overgehouden aan Temptation. "Met Herbert en Merijn heb ik een band voor het leven, denk ik. Pommeline zette bij ons alle drie dezelfde tattoo: een doodskop met 'n kroontje op en het onderschrift 'Tempa Brothers'. De doodskop staat voor 'afzien', het kroontje voor onze sterkte. Herbert kwam met die symboliek af. (lachje) Ik heb er lang over nagedacht, toch een dag of drie. En dan hebben we hem laten zetten."



Lees het hele interview vandaag in Dag Allemaal.