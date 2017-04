Peter Boeckx: "Over twee jaar zoek ik Harry en Olga terug op"

TK

11/04/17 - 08u01 Bron: Het Laatste Nieuws

THE SKY IS THE LIMIT Vaarwel Deefje, Azimi's en Michel. Vanavond mag het bonte gezelschap nog één keer het geld laten rollen in de laatste aflevering van 'The Sky is the Limit'. Maar een definitief afscheid wordt het niet. "Er volgt niet meteen een vijfde reeks, maar over twee jaar zou ik nog één keer hun levens willen binnenstappen", aldus tv-maker Peter Boeckx.

Goed en slecht nieuws voor de fans van 'The Sky is the Limit'. Straks mogen de gesmaakte figuren uit de populaire reeks nog één keer alles uit de kast halen in de slotaflevering van seizoen 4. Daarna verdwijnen Peter Boeckx en zijn team uit hun leven. De nieuwe reeks die volgend voorjaar gepland stond, komt er niet. "Dat is een weloverwogen beslissing", aldus bedenker Peter Boeckx. "We hebben de voorbije jaren mooie en vaak spraakmakende televisie gemaakt, maar het voelt juist aan om er nu even mee te stoppen. Dit is het goede moment. Bovendien heb ik zin om me terug in enkele andere projecten vast te bijten. Dingen die meer in de lijn van 'Haemers' liggen. Ik werk momenteel aan twee onderwerpen en het is de bedoeling dat één daarvan volgend voorjaar in de plaats van 'The Sky is the Limit' op televisie komt." Lees ook Broers uit 'The Sky Is The Limit' bouwen schip om tot drijvende discotheek: "Met restaurant én buikdanseressen"

