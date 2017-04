Isabelle A en Gers Pardoel verbazen in eerste aflevering van Liefde Voor Muziek

Door:

LIEFDE VOOR MUZIEK Vanavond ging het derde seizoen van Liefde Voor Muziek in première, en het belooft een stevige reeks te worden. In deze eerste aflevering stond Natalia centraal en de gasten deden allemaal hun eigen ding met haar nummers. Van een folkversie van Risin' tot een Nederlandstalige 'I Want You Back'. Maar het waren vooral Isabelle A en Gers Pardoel die een indruk nalieten.

We hebben hoge verwachtingen voor dit seizoen van Liefde voor Muziek. Clouseau, Bart Peeters, Natalia, Josje, Lady Linn, Isabelle A en Gers Pardoel: het zijn niet de minste namen die VTM wist te verzamelen in Mallorca. En de toon wordt meteen gezet als Bart Peeters zijn beste spaans bovenhaalt en zijn 'amor para la musica' verklaart. De kandidaten mogen elkaar dan niet goed kennen, maar dat zal niet lang duren, vermoeden wij, met gesprekken over afkolven en de stevigheid der borsten. En hun voorliefde voor unieke namen als Storm en Goud schept ook al meteen een band. En dan hebben we het nog niet gehad over de aanvaring van Bart Peeters met de Mallorcaanse Guardia Civil. Er zullen waarschijnlijk nog veel fratsen uit die richting komen voor het seizoen ten einde is.



Josje wil verder in het Nederlands

Natalia mag de spits afbijten: haar (liefde voor) muziek staat centraal in deze eerste aflevering. En die liefde is onmeetbaar, vertelt ze. "Als ik moest kiezen tussen blind of doof zijn, dan koos ik voor blind." Haar stem is dan ook helemaal voor muziek gemaakt, meent Bart Peeters. "Als God op aarde rondloopt, het zou wel eens Natalia kunnen zijn. Die stille Kempen zijn allang zo stil niet meer sinds Natalia", omschrijft hij het. En dan kan ze ook nog een stevig potje dansen, zoals Lady Linn mag ondervinden.

Josje

Josje is de eerste die met de muziek van Natalia aan de slag mag, en ze koos voor het nummer 'Glamorous'. Omdat het onderwerp gewoon bij haar past, maar ook omdat ze enorm veel respect heeft voor de ballen die Natalia aan haar lijf heeft. "Die attitude van schijt aan alles hebben, dat brengt je ver en dat vind ik onwijs cool." En ze doet dan ook haar uiterste best om die instelling in het nummer te stoppen. Missie geslaagd, aan de knuffel van Natalia te zien. "De Jos zal hier heel wat nieuwe fans ronselen", vat Kris het samen.

Isabelle A

De volgende is Isabelle, die best wel moeite had met de opgave. "Jij gaat altijd vollenbak, en ik ben meer ingetogen." Toch koos ze voor een uptempo nummer. Natalia is enorm benieuwd naar haar versie van 'I've Only Just Begun To Fight', en zij niet alleen. De nervositeit van Isabelle was echter nergens voor nodig, want haar versie, een soortement sexy jazz, weet iedereen te bekoren. Natalia's ogen worden al wat vochtig. "Amai, dat was prachtig", klinkt het, terwijl de broers van Clouseau meteen haar comeback regelen.

Bart Peeters

De beurt van Bart Peeters is iets waar Natalia enorm naar uitkeek, want ze heeft een nauwe band met de zanger. Hij koos voor Risin', maar het nummer is nauwelijks te herkennen. Peeters zou zichzelf niet zijn als hij niet iets opvallends en knotsgek deed. De verwachte Nederlandstalige versie komt er niet, maar hij weet wél om Natalia met zijn liefde voor folk te verenigen. Hij heeft zijn publiek dan ook in een mum van tijd op hun voeten.

Lady Linn

Next up is Lady Linn, die voor het recente 'In My Blood' koos. "Mijne shizzle", omschrijft Natalia het nummer. De verwachtingen zijn dus hoog, en die lost ze ook probleemloos in. De twang in haar stem is uiterst geschikt om nog wat extra soul in het nummer te duwen, met heel wat ontzag tot gevolg.

Gers Pardoel

Gers Pardoel is tot op dat moment een beetje het buitenbeentje in de groep. Hij ziet dat zelf ook wel in: "Qua zingen sta jij helemaal vanboven, en ik helemaal beneden." Hij koos verrassend genoeg voor het uitgaansnummer Boom, maar heeft er helemaal zijn eigen ding mee gedaan. Concreet betekent dat een indrukwekkende Nederlandstalige rap, die wij zo in het huidige uitgaansmilieu zien passen. Iets helemaal anders, maar daarom niet minder indrukwekkend.

Clouseau

Clouseau mag het rijtje afsluiten. Koen is intussen bekomen van de kater die hij samen met Tom Boonen in Doha opliep - de verfrissende duik om het hoverboard van Gers Pardoel op te duiken zal daarbij wel geholpen hebben. Ze blijven trouw aan hun eigen stijl en brengen 'I Want You Back' in een Nederlandstalig jasje, en weten zo de eerste tranen op Natalia's gezicht te brengen. "Dat ik nog moet bleiten bij Clouseau", grapt ze.

Natalia

En dan mag de powervrouw in kwestie ook nog haar eigen ding brengen. Ze koos voor de persoon die zij de kern van de muziek vindt: Michael Jackson, met wiens familie ze zelfs nog op het podium heeft gestaan. Haar versie van 'Who's Loving You' weet haar gezelschap (en de mensen thuis waarschijnlijk ook) erg te bekoren. Een geslaagde eerste aflevering, zeg maar.