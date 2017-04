Kwart meer prijzengeld verdeeld bij VRT

SPS

De waarde van de prijzen die de VRT tijdens programma's, in geld of in natura, uitkeerde steeg in 2016 met een kwart van 649.978 tot 805.980 euro. In 2013 werd in totaal 784.768 euro aan prijzen wegegeven en in 2014 626.516 euro.

Van het totaalbedrag in 2016 werd 435.585 euro uitbetaald in valuta en 370.395 in natura. Blokken was het VRT-programma met in beide gevallen de hoogste prijzenpot. In 2016 werd tijdens de afleveringen van Blokken - met inbegrip aan wat weggeschonken werd voor het goede doel (bijvoorbeeld tijdens Blokken for Life) - 176.972 euro aan geld uitgekeerd en voor 282.714 euro aan prijzen in natura.



De prijzenpot in valuta van 'De allesweter' bedroeg in 2016 69.500 euro, deze van 'Switch' 45.000 euro, van 'Kalmte kan u redden' 48.462 euro, van '2 tot de 6de macht' 80.000 euro en 'De quiz van het jaar' 15.651 euro. Naast Blokken werden ook in 'De twaalfde man' voor 45.650 euro aan prijzen in natura uitgedeeld. In 'Sorry voor alles' was dat het geval voor een bedrag van 40.031 euro en in de Ketnet-programma's voor 2.000 euro.