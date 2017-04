Josje: "Geef mij maar een hond in plaats van een kind"

TK

Dat vanavond het nieuwe seizoen van Liefde voor Muziek van start gaat, wist u waarschijnlijk al. Daarin zal onder meer Josje het beste van zichzelf geven; vanavond covert ze bijvoorbeeld Glamorous van Natalia, en vertelt ze waarom ze liever een hond zou hebben dan een kind.

"Ik zou écht heel graag een hond willen, al heel lang", ­verduidelijkt ze in Het Nieuwsblad. "Onlangs stond ik op het punt om er een in huis te halen, maar het moet voor zo'n hond even leuk zijn als voor mij. Ik ben nog veel te vaak weg en leid een veel te onregelmatig leven, dat kan ik die hond niet aandoen. Tenzij ik een schoothondje zou nemen, maar daar ben ik ook het type niet voor. Ik zoek een hond met karakter, eentje waarmee ik het bos kan intrekken. En een kind? Dat is op dit moment niet aan de orde."



Verder is ze vol lof over de andere deelnemers. "Clouseau kende ik als tiener al", klinkt het. Met Natalia klikte het ook meteen. "Ze heeft een ­gigantische présence, en het is ­allemaal helder bij haar. What you see is what you get, dat pittige ligt me wel."