10/04/17 - 09u02 Bron: VTM Door: Tine Kintaert

LIEFDE VOOR MUZIEK Vanavond gaat het nieuwe seizoen van Liefde voor Muziek van start op VTM, en het belooft meteen een emotionele reeks te worden. De eerste aflevering staat in het teken van Natalia, en Clouseau weet haar meteen aan het huilen te brengen met een Nederlandstalige versie van 'I Want You Back'.