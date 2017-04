Weerbericht Eén krijgt een makeover vandaag

TK

10/04/17 - 08u03 Bron: VRT

© VRT.

Wie vanmiddag na het journaal van 13 uur naar het weerbericht op Eén kijkt, zal er niet naast kunnen kijken. Sabine en Frank presenteren vanaf vandaag Het Weer in een gloednieuwe, verbeterde setting.

Net na het middagjournaal op Eén krijgt de kijker een compleet opgefrist weerbericht met nog meer feiten en heldere informatie op maat van de kijker. 'Hoogstaande technologie, waarbij voor het eerst het datasysteem gekoppeld wordt aan het virtuele, geeft Het weer een visueel eigentijdse look. Bovendien wordt de kijker nog meer ondergedompeld in het weer van de dag dankzij de beelden en foto's. Sabine Hagedoren en Frank Deboosere blikken voortaan ook geen vier maar zes dagen vooruit', meldt de VRT in een persbericht.



"Verder vooruitblikken houdt wel meer risico in natuurlijk, maar dit doen we echt op vraag van onze kijkers", aldus Frank. "We bedienen hen ook met extra informatie als dat relevant is: we gaan al eens dieper in op een actueel weerfenomeen of richten de blik op uitzonderlijk weer ergens anders in de wereld."