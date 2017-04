"Vierde seizoen voor American Crime"

Door: redactie

10/04/17 - 03u15 Bron: ANP/BuzzE

Felicity Huffman. © anp.

Er komt waarschijnlijk een vierde seizoen van de populaire serie American Crime. Dat liet de uitvoerend producent van de show, Michael J. McDonald, doorschemeren in een gesprek met Deadline.

De misdaadserie met Felicity Huffman en Timothy Hutton in de hoofdrol kreeg tien nominaties voor een Emmy Award. Het derde seizoen van de serie is op 12 maart in de VS in première gegaan. "Er zijn nog verhalen die we willen vertellen", zegt McDonald. "Helaas is het vandaag de dag lastig om publiek te veroveren en kijkers vast te houden op televisie", legt de producent uit.



Telkens een ander thema

Elk seizoen van de serie kent een ander thema en speelt zich af op verschillende plekken in de VS. In het vierde seizoen zou een verhaallijn over geweld en seksuele intimidatie van vrouwen een thema kunnen zijn, liet de producent verder doorschemeren.



Apetrots

Felicity Huffman liet weten dat ze uiteraard hoopt op een vierde seizoen van de serie. "Maar mocht dat er niet van komen, ben ik sowieso apetrots op de drie seizoenen die we hebben gemaakt", aldus de actrice.