"Al dat gezeik van jou!" Nederlandse Siham stuntelt en raast door eerste aflevering 'Peking Express'

Door: redactie

9/04/17 - 21u31 Bron: vtmnieuws.be

© screenshot.

video In de eerste aflevering van Peking Express laat de Nederlandse kandidate Siham zich opmerken door haar gestuntel, iets wat een grappige compilatie oplevert.

Het avontuur van de duo's begint in één van de populairste toeristische trekpleisters in het noorden van Vietnam: de indrukwekkende Ha Long Bay. Het is vroeg in de ochtend en de 6 duo's liggen nietsvermoedend te slapen in hun hotel, maar niet voor lang.



Uitslapen zit er niet in voor de kandidaten. Eén dag vroeger dan voorzien worden ze bruut gewekt met een duidelijke boodschap: de race start nu!