"Al dat gezeik van jou!" Nederlandse Siham stuntelt en raast door 'Peking Express'

video In de eerste aflevering van Peking Express liet de Nederlandse kandidate Siham zich opmerken door haar gestuntel, iets wat een grappige compilatie oplevert.

Het avontuur van de duo's begint in één van de populairste toeristische trekpleisters in het noorden van Vietnam: de indrukwekkende Ha Long Bay. Het is vroeg in de ochtend en de zes duo's liggen nietsvermoedend te slapen in hun hotel, maar niet voor lang.



Uitslapen zit er niet in voor de kandidaten. Eén dag vroeger dan voorzien worden ze bruut gewekt met een duidelijke boodschap: de race start nu!

We zagen hoe twee West-Vlaamse politieagentes heel enthousiast te werk gingen om een lift te versieren. "No money, no money!" schreeuwden de twee, terwijl ze toch een bus richting Hanoi opstapten.



Wanneer de controleur langskomt voor hun kaartjes wachten ze met een klein hartje af of ze mogen blijven zitten, of dat hun Vietnamese collega's er worden bijgehaald...

Q2 toont ook beelden achter de schermen van de openingsscène met Sean Dhondt en Rik van de Westelaken.

En wat krijg je als je de West-Vlaamse politieagentes en Dan Karaty samen pannenkoeken laat bakken? Een heleboel West-Flenglish en een verwarde Dan.

Afvallers Op het einde van de tweede aflevering vanavond kwamen Nederlanders Joep en Frank als laatste over de finish aan de tempel van Co Loa in Hanoi, Vietnam. Zij moeten de wedstrijd verlaten, terwijl flikken Ann-Sophie en Laura het in de volgende aflevering weer moeten rooien zonder hun extra passagier Dan Karaty. © medialaan.