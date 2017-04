Wat wil hij echt nooit meer doen? Jani is klaar voor nieuw seizoen en blikt terug op eerste 'Jani Gaat'

bewerkt door: redactie

9/04/17 - 19u39 Bron: VIER

© VIER.

video Morgenavond start het tweede seizoen van 'Jani Gaat'. Voordat Vlaanderens meest bekende stylist opnieuw in acht uiteenlopende avonturen duikt, blikt hij terug op de vorige.

In het nieuwe seizoen loopt Jani Kazaltzis onder andere mee met brandweermannen en pornoacteurs. In de eerste aflevering besluit Jani de voetbalsport te leren kennen door de ogen van de scheidsrechter, maandag om 20u35 op VIER.



Verjaardag

Gisteren werd Jani tot zijn verwondering verrast met een feest voor zijn 38ste verjaardag in de Antwerpse club The Villa.