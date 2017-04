Deze vier jongens vormen nieuwe boysband 'Buurland'

Door: Annelies Roebben

7/04/17 - 22u44

© VTM.

video 'The Band' heeft zijn leden gevonden. Over de groepsnaam werd op social media wat schamper gedaan door de jonge fans, maar dat Laurens, Lennart, Jannes en Jelle - twee Nederlanders en twee Vlamingen - 'Buurland' moesten vormen, was vrij snel duidelijk. En dat vonden ook de kijkers die als enigen konden stemmen.

Lennart, Jannes, Jelle en Laurens vormen dus de nieuws boysband, met dank aan de kijkers. Al gaf ook de vierkoppige jury aan dat ze die combinatie de beste vonden. Enkel Kris Wauters had liever Joost zien winnen in plaats van Jelle. Niettemin werd die eerste net iets te licht bevonden, net zoals zingende postbode Andy. Die zat ook al maar in twee combinaties die in de livefinale aan bod kwamen. Dat ook hij zou afvallen, was dus geen echte verrassing.



Met 'Ik leef niet meer voor jou' - een van de bekendste nummers van Marco Borsato - probeerden Lennart, Laurens, Jelle en Jannes stemmen te verzamelen om samen de nieuwe band 'Buurland' te vormen. En dat lukte.



Lennart, een 24- jarige student logistiek en economie uit het Nederlandse Grubbenvorst, bleek dé ontdekking van de avond. Hij stond zowat de hele avond op het podium, in vijf van de zes mogelijke boysbands. Met die grote blonde krullenbol plakte hij alleszins ook het best op beeld. Ook Jannes - de 22-jarige jongeman uit Wilrijk en Laurens (20) uit Elewijt zijn echte posterboys, als we de fans op Twitter mogen geloven. Jelle uit Nederland ontpopte zich tot een echt podiumbeest en bracht een pak ambiance mee.



Al bij de start van het programma staken de vier winnaars er trouwens bovenuit, al had dat in eerste instantie vooral met hun présence te maken, want ze klonken allemaal weinig toonvast. Zenuwen wellicht. Op het einde van de show mocht 'Buurland' zijn eerste single 'Fiks mij' laten horen.



Een kijkcijferkanon was 'The Band' helaas niet. Het is nu afwachten of Buurland zijn plaatsje in de Vlaamse showbizz en in de hitparade weet te veroveren.