Niet op tv: na heftig laatste kampvuur gaan gepeperde gesprekken voort in busje

SVM

7/04/17 - 19u34 Bron: Vijf

© Kos.

Temptation Island

Na het heftige laatste kampvuur op Temptation Island hebben de koppels hun gepeperde gesprek in het busje voortgezet. Jolien blijft smeken om de liefde van Herbert, Lize imiteert feilloos de flirtscène van Jefferson en 'sneaky' Lisa laat in tranen weten dat ze elke dag aan Merijn dacht. "Ik heb aan heel Nederland en België bewezen dat ik voor honderd procent te vertrouwen ben", laat die laatste in de onderstaande video fijntjes optekenen. Dan toch even die vurige tongkus met Pommeline in het zwembad vergeten blijkbaar...