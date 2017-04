Preview: Peking Express, the race starts now... En hoe?!

Door: redactie

Nu zondag start het nieuwe seizoen van Peking Express bij Q2. Het avontuur van de duo's begint in één van de populairste toeristische trekpleisters in het noorden van Vietnam: de indrukwekkende Ha Long Bay.



Het is vroeg in de ochtend en de 6 duo's liggen nietsvermoedend te slapen in hun hotel, maar niet voor lang. Uitslapen zit er niet in voor de kandidaten. Eén dag vroeger dan voorzien worden ze bruut gewekt met een duidelijke boodschap: de race start nu!



"Ik wist dat we hier niet waren voor een snoepreisje of om zomaar even twee dagen op hotel te zitten", vertelt Ann-Sophie.