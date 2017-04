"Ik eet drie keer per week frieten": de eerste beelden uit het nieuwe seizoen van "Perfect"

Door: redactie

7/04/17 - 16u02

Vorig jaar veroverde een doodeerlijke Karen Damen alle harten in haar programma "Perfect?", waarin ze komaf probeerde te maken met slechte gewoonten. Goed nieuws voor de fans: vanaf 20 april is het tweede seizoen te zien op VIER. En wij kunnen jullie alvast de eerste beelden tonen.

Meer sporten, stoppen met roken, gezonder eten: als het op ons leven beteren aankomt, hebben we allemaal dezelfde doelen. Karen Damen neemt in een nieuw seizoen van "Perfect" nog enkele andere bekende Vlamingen onder de arm om van die gewoontes verlost te raken. John Crombez, Goedele Liekens, Niels Albert, en Gilles Van Bouwel kicken samen met Karen af van hun slechte gewoonten. De eerste beelden zien er alvast veelbelovend uit.



Het nieuwe seizoen van "Perfect" is vanaf 20 april te zien op VIER.