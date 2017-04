Jolien roept op om Herbert niet te veroordelen: "Ik zal er altijd voor u zijn"

© VIJF.

TEMPTATION De reünie tussen Jolien en Herbert kende woensdag op Temptation allerminst een positieve uitkomst. Maar zij lijkt hem alvast weinig haatgevoelens toe te dragen, blijkt uit een Instagrampost.

Jolien is gatachterlijk maar OCHARME #FreeJolien #TEMPTATIONISLAND — Mara Socquet (@MaraSocquet) 5 april 2017

Jolien wenst Herbert op Instagram een gelukkige verjaardag. "Dat het beste jouw pad mag kruisen. Je bent/was niet enkel mijn partner maar ook mijn beste vriend, hoe dan ook zal ik er altijd voor u zijn!", schrijft ze, met een hartje erbij.



Of ze nog steeds samen zijn, laat ze met opzet in het midden, maar ze neemt het in elk geval op voor haar (ex-)vriend. "People, don't judge on what you see, you have to know the whole story", vervolgt ze. "At the end everything comes all right. #nohate #dontjudge #mensenmakenfouten #mensenveranderen #mensenvergeven #forgiveusjesus"



Herbert kreeg het na de aflevering woensdag zwaar te verduren online. Het feit dat hij zijn slippertje met Saartje afdeed als een wraakactie op Jolien en haar meedeelde 'dat hij gewoon zo is', viel niet bij veel kijkers in goede aarde. Zeker toen hij haar meteen aan de kant schoof omdat ze met verleider Karim gekust had (al beweert die dat er meer gebeurd is). De aflevering eindigde met een fikse ruzie, maar het is nog niet duidelijk of de twee nu terug samen zijn.